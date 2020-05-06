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Власти Ростовской области назвали условия для поэтапной отмены ограничительных мер

6 мая 2020, 05:53
Фото: donland.ru
Для поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с противодействию пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области необходимы условия, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, с конца апреля власти региона занимаются разработкой плана пошагового снятия ограничительных мер. И для начала должны быть соблюдены некоторые условия. В частности, он назвал необходимым обеспечить защиту медработников, оснастить медучреждения оборудованием, а их сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. При этом губернатор добавил, что действующие меры стимулирования медицинских работников первичного звена будут в ближайшие дни дополнены региональными мерами поддержки медиков, непосредственно работающих с инфицированными.

Кроме того, Василий Голубев объявил, что масочный режим, введенный в регионе с 1 мая, будет сохранен.

Прежде всего власти намерены разрешить работать предприятиям сферы услуг при условии соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. При этом режим обязательной самоизоляции для людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания будет продлен.

Ко второму этапу приступят при стабильном значительном снижении прироста заболевших. Он подразумевает возобновление торговли непродовольственными товарами и деятельность части образовательных учреждений. Тогда же жителям региона разрешат прогулки и занятия спортом в группах не более 2-3 человек.

При этом глава региона подчеркнул, что пока ситуация характеризуется ростом заболеваемости.

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