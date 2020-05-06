Власти Ростовской области назвали условия для поэтапной отмены ограничительных мер

По его словам, с конца апреля власти региона занимаются разработкой плана пошагового снятия ограничительных мер. И для начала должны быть соблюдены некоторые условия. В частности, он назвал необходимым обеспечить защиту медработников, оснастить медучреждения оборудованием, а их сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. При этом губернатор добавил, что действующие меры стимулирования медицинских работников первичного звена будут в ближайшие дни дополнены региональными мерами поддержки медиков, непосредственно работающих с инфицированными.
Кроме того, Василий Голубев объявил, что масочный режим, введенный в регионе с 1 мая, будет сохранен.
Прежде всего власти намерены разрешить работать предприятиям сферы услуг при условии соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. При этом режим обязательной самоизоляции для людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания будет продлен.
Ко второму этапу приступят при стабильном значительном снижении прироста заболевших. Он подразумевает возобновление торговли непродовольственными товарами и деятельность части образовательных учреждений. Тогда же жителям региона разрешат прогулки и занятия спортом в группах не более 2-3 человек.
При этом глава региона подчеркнул, что пока ситуация характеризуется ростом заболеваемости.