Власти Ростовской области назвали условия для поэтапной отмены ограничительных мер

По его словам, с конца апреля власти региона занимаются разработкой плана пошагового снятия ограничительных мер. И для начала должны быть соблюдены некоторые условия. В частности, он назвал необходимым обеспечить защиту медработников, оснастить медучреждения оборудованием, а их сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. При этом губернатор добавил, что действующие меры стимулирования медицинских работников первичного звена будут в ближайшие дни дополнены региональными мерами поддержки медиков, непосредственно работающих с инфицированными.