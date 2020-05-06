Во время самоизоляции в Ростове продолжают строить мост-дублер на Малиновского

Бригады на объекте трудятся в две смены и возводят одновременно четыре опоры. Сейчас рабочие приступили к подготовительным работам, необходимым для строительство пятой опоры, которая расположена между железнодорожными путями. В связи с этим обустройство технологического проезда для работ требует особого подхода.