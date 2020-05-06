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Во время самоизоляции в Ростове продолжают строить мост-дублер на Малиновского

6 мая 2020, 02:30
Фото: rostov-gorod.ru
Несмотря на режим самоизоляции и праздничные выходные в Ростове-на-Дону не останавливается строительство моста-дублера на улице Малиновского, говорится в сообщении городской администрации.

Бригады на объекте трудятся в две смены и возводят одновременно четыре опоры. Сейчас рабочие приступили к подготовительным работам, необходимым для строительство пятой опоры, которая расположена между железнодорожными путями. В связи с этим обустройство технологического проезда для работ требует особого подхода.

В настоящее время уже завершилось устройство железобетонного ростверка, стойки тела опор. Строители произвели армирование насадки всех четырех опор. Для этого потребовалось порядка 2,3 тысячи тонн бетона и 180 тонн арматуры.

Работы ведутся в соответствии с графиком с соблюдением всех норм и техстандартов.

Ранее сообщалось, что с места строительства путепровода на Малиновского пересадили здоровые деревья.

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