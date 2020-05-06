Всех заболевших COVID-19 старше 65 лет будут госпитализировать в Ростовской области

Быковская пояснила, что лиц старше 65 лет, которые проживают с заразившимися коронавирусом, будут госпитализировать даже в том случае, если этого не требует состояние их здоровья.
Она уточнила, что в «ковидные» госпитали в настоящее время помещены 240 человек, состояние 22 из них оценивается как тяжелое. Они находятся на кислородной поддержке, 11 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких.
На пациентов из группы риска, старше 65 лет пришлось за сутки 8,6% случаев заражений коронавирусом.
Напомним, что за последние сутки в Ростовской области зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе заболели 1434 человека, из них 15 находятся в тяжелом состоянии, 168 — выздоровели. Болезнь унесла жизни 12 человек.