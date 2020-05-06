Всех заболевших COVID-19 старше 65 лет будут госпитализировать в Ростовской области

Всех пациентов с COVID-19 старше 65 лет, а также членов их семей, будут госпитализировать в лечебные учреждения в обязательном порядке, сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская в ходе заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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