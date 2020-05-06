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Жителей Ростова не пустят в центр города в День Победы

6 мая 2020, 10:29
Фото: RostovGazeta
Жителей Ростова не пустят в центр города в День Победы
Жители Ростова-на-Дону не смогут посетить воздушный парад в честь Дня победы, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Как сообщил Корнеев на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, Театральную площадь, набережную, Ворошиловский мост и левый берег реки Дон полностью перекроют патрули.

Для обеспечения правопорядка в МВД дополнительно выделят 125 сотрудников, которые будут следить, чтобы горожане не собирались в праздник в центре.

Губернатор Василий Голубев напомнил, что 9 мая в центре ростова пройдет воздушный парад и попросил провести разъяснительную работу с людьми. «Воздушный парад они смогут посмотреть со своих балконов, к тому же по ТВ будет идти прямая трансляция», — заметил Голубев.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека.

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