Жителей Ростова не пустят в центр города в День Победы

Губернатор Василий Голубев напомнил, что 9 мая в центре ростова пройдет воздушный парад и попросил провести разъяснительную работу с людьми. «Воздушный парад они смогут посмотреть со своих балконов, к тому же по ТВ будет идти прямая трансляция», — заметил Голубев.