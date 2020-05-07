Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Газета «Известия» пишет, что с ее слов, вирус в воздухе разбавляется, соответственно, в больших помещениях гораздо безопаснее, чем в маленьких. В частности, это касается магазинов со значительным объемом воздуха над головой и работающей вытяжкой, которая немного затягивает облако вируса вместе с воздухом. А вот в общественном транспорте, из-за маленького объема воздуха риск заразиться существенно возрастает.