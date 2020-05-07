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Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

7 мая 2020, 11:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова обозначила места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.

Газета «Известия» пишет, что с ее слов, вирус в воздухе разбавляется, соответственно, в больших помещениях гораздо безопаснее, чем в маленьких. В частности, это касается магазинов со значительным объемом воздуха над головой и работающей вытяжкой, которая немного затягивает облако вируса вместе с воздухом. А вот в общественном транспорте, из-за маленького объема воздуха риск заразиться существенно возрастает.

Профессор подчеркнула, что на улице безопаснее, чем в общественных помещениях, потому что там объем воздуха огромный и вирус довольно быстро разбавляется. Однако риси все равно существуют.

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