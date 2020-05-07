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Глава Минздрава Ростовской области назвала стоимость лечения «ковидных» пациентов

7 мая 2020, 13:35
Фото: zsro.ru
Страховые компании по ОМС выплачивают лечебным учреждениям до 250 тысяч рублей за каждого пациента с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская

По словам Быковской, оплата зависит от каждого конкретного случая. Так, за тяжелых больных с пневмонией и использованием аппарата искусственной вентиляции легких страховщики выплачивают почти 250 тысяч рублей. «А грипп, пневмония средней степени тяжести — 176 тысяч рублей. Это определено и внесено в тарифное соглашение, — пояснила глава Минздрава региона.

Ранее Татьяна Быковская сообщила, что в инфекционных госпиталях остаются свободными до 90% коек.

На 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет.

В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек, выздоровели после коронавируса 195 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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