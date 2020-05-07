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Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%

7 мая 2020, 11:34
Фото: donland.ru
В инфекционных моногоспиталях для больных коронавирусом в Ростовской области заполнено 10% коек, сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская в ходе брифинга 7 мая.

При этом реанимационные койки заполнены менее чем на 4%.

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«Это говорит о том, что пациентов средней тяжести и с тяжелым течением болезни у нас не так много. Основная масса — это пациенты легкой степени тяжести или те, у кого заболевание протекает бессимптомно, выявлено в результате тестирования», — пояснила Быковская.

Напомним, что в Ростовской области на 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек.выздоровели после коронавируса 195 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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