Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%

При этом реанимационные койки заполнены менее чем на 4%.
«Это говорит о том, что пациентов средней тяжести и с тяжелым течением болезни у нас не так много. Основная масса — это пациенты легкой степени тяжести или те, у кого заболевание протекает бессимптомно, выявлено в результате тестирования», — пояснила Быковская.
Напомним, что в Ростовской области на 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек.выздоровели после коронавируса 195 человек.