Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%

«Это говорит о том, что пациентов средней тяжести и с тяжелым течением болезни у нас не так много. Основная масса — это пациенты легкой степени тяжести или те, у кого заболевание протекает бессимптомно, выявлено в результате тестирования», — пояснила Быковская.