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Министр спорта Матыцин обозначил несколько условий по возобновлению РПЛ

7 мая 2020, 12:49
Фото: wikimedia.org
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, при каких условиях в России могут возобновить футбольный сезон.

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация.

Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов, и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», – сказал Матыцин. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на агентство «Р-Спорт».

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