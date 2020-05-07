Опубликован справочник о новых мерах поддержки для жителей Ростовской области

Справочник расскажет, кто имеет право на ежемесячные выплаты на детей, какова сумма единовременной материальной помощи для многодетных семей или как получить адресную социальную помощь. Также здесь есть информация о туристах, приемных семьях, автовладельцах и тех, кто оформляет «больничные листы» или имеет кредиты.