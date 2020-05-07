rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опубликован справочник о новых мерах поддержки для жителей Ростовской области

7 мая 2020, 14:18
Фото: zsro.ru
Для жителей Ростовской области по инициативе фракции «Единая Росссия» в донском парламенте подготовлена справочная информация о новых федеральных и региональных мерах соцподдержки граждан в условиях противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

В графическом справочнике, в удобной форме рассказывается о мерах поддержки для семей с детьми, малоимущих людей, безработных, пожилых и инвалидах.

Справочник расскажет, кто имеет право на ежемесячные выплаты на детей, какова сумма единовременной материальной помощи для многодетных семей или как получить адресную социальную помощь. Также здесь есть информация о туристах, приемных семьях, автовладельцах и тех, кто оформляет «больничные листы» или имеет кредиты.

Кроме того, в справочнике указаны телефоны специалистов, по которым можно получить разъяснения по интересующим вопросам.

Справочник можно скачать по ссылке. Ранее Правительство Ростовской области опубликовало информацию об экономических мерах поддержки бизнеса.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00