Президент США сравнил пандемию коронавируса с терактами

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса ударила по стране сильнее, чем теракты 11 сентября 2001 года. Также он сравнил текущую ситуацию с бомбардировков Перл-Харбора в период Второй мировой войны.

«Отрицательные последствия сильнее, чем Перл-Харбор, и чем Всемирный торговый центр. Такого рода нападения еще не случалось. Я рассматриваю пандемию коронавируса как войну», - цитирует американского лидера RNS.