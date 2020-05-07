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Президент США сравнил пандемию коронавируса с терактами

7 мая 2020, 10:26
Фото: kremlin.ru
Президент Америки Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса ударила по стране сильнее, чем теракты 11 сентября 2001 года. Также он сравнил текущую ситуацию с бомбардировков Перл-Харбора в период Второй мировой войны.

«Отрицательные последствия сильнее, чем Перл-Харбор, и чем Всемирный торговый центр. Такого рода нападения еще не случалось. Я рассматриваю пандемию коронавируса как войну», - цитирует американского лидера RNS.

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