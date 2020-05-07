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Уровень преступности снизился в Ростовской области

7 мая 2020, 13:14
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области в первом квартале снизилось число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, сообщает региональное ГУ МВД России.

По данным регионального Главка, основные показатели криминогенной обстановки в регионе в целом находятся на уровне прошлого года. Уровень преступности в Ростовской области составил 364 преступления на 100 тысяч человек. Этот показатель соответствует среднероссийскому.

При этом в первом квартале отмечается снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, разбоев, грабежей, краж транспортных средств, квартирных краж. Кроме того, снизилось количество преступных деяний, совершенных несовершеннолетними, в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее совершившими преступления.

На территории региона правоохранительные органы отмечают снижение миграционных потоков и числа преступлений, совершенных иностранцами и в отношении иностранных граждан.

При этом сохраняется высокий уровень IT-преступности. Участились случаи краж с банковских счетов и в отношении электронных денежных средств, совершенных в крупном или особо крупном размере.

Ранее в рейтинге Генпрокуратуры РФ, Ростовская область попала на пятое место в России по количеству зарегистрированных преступлений.

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