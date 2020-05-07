Уровень преступности снизился в Ростовской области

При этом в первом квартале отмечается снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, разбоев, грабежей, краж транспортных средств, квартирных краж. Кроме того, снизилось количество преступных деяний, совершенных несовершеннолетними, в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее совершившими преступления.