ВКонтакте проведёт 14-часовой киномарафон ко Дню Победы

Также родственники участников войны смогут найти своих близких на снимках, загруженных другими пользователями, и познакомиться с семьями этих людей. Для этого в мини-приложение «Лица Победы» (vk.com/9may) нужно загрузить фотографию ветерана — одного или с сослуживцами. Нейронная сеть проанализирует другие доступные ей снимки и, если найдёт совпадения, создаст беседу: в ней смогут пообщаться пользователи, чьи родственники запечатлены на совместных фото.