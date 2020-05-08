Донские кадеты нашли родственников 115 погибших солдат

Студенты Азовского казачьего техникума обнаружили, что в братской могиле в селе Пешково вместо 19 погибших бойцов покоится 39 А учащиеся Миллеровского казачьего техникума выяснили, что считавшийся погибшим на Дону Сумароков Дмитрий Михайлович выжил. Дочь красноармейца в ответ на письмо ребят сообщила, что ее отец встретил победу в Вене, домой он вернулся в 1946 году и прожил 50 лет.