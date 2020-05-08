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Донские кадеты нашли родственников 115 погибших солдат

8 мая 2020, 15:22
Родственники 115 погибших на Дону солдат узнали о месте их захоронения, благодаря работе кадет в рамках акции «Война.Победа.Память», рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Акция «Война.Победа.Память» проводится с сентября прошлого года, в ней задействованы учащиеся казачьих кадетских корпусов и профессиональных образовательных учреждений Дона. Ребята устанавливают сведения о погибших солдатах, подробно изучают жизненный путь павших бойцов, находят их родственников и передают информацию о месте захоронения. Кадеты ведут переписку с родными погибших воинов по всему миру.

Студенты Азовского казачьего техникума обнаружили, что в братской могиле в селе Пешково вместо 19 погибших бойцов покоится 39 А учащиеся Миллеровского казачьего техникума выяснили, что считавшийся погибшим на Дону Сумароков Дмитрий Михайлович выжил. Дочь красноармейца в ответ на письмо ребят сообщила, что ее отец встретил победу в Вене, домой он вернулся в 1946 году и прожил 50 лет.

«На сегодняшний день учащимися казачьих образовательных учреждений и руководителями проекта „Война.Победа.Память“ изучено свыше 1,5 тысячи материалов о павших воинах, отправлено порядка 800 запросов, на 115 человек найдена информация об их близких родственниках. Почти все они о месте захоронения своих родных узнали впервые. Ребята гордятся тем, что помогают восстанавливать правду о войне. Поисково-исследовательская работа продолжится», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Проект приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Кадеты ведут поиски в 24 крупных захоронениях в области.

По каждому погибшему воину формируется отдельный банк данных, материалы хранятся в музеях образовательных учреждений.

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