Донским медикам выдали костюмы для лакокрасочных работ для защиты от COVID–19

«Поверх этих костюмов мы надеваем еще хирургические, с бахилами и шапкой», — сообщил собеседник. Он добавил, что работникам, которые контактируют с зараженными, также выдают перчатки, маски и очки. По словам сотрудника скорой, ростовские медики тоже носили такие костюмы, потом спецодежду заменили. «Нам говорят, что такие везде. Ну везде — так везде», — добавил собеседник.