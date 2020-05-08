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Донским медикам выдали костюмы для лакокрасочных работ для защиты от COVID–19

8 мая 2020, 14:51
Фото: RostovGazeta
Сотрудникам скорых выдали костюмы для лакокрасочных работ для защиты при работе с коронавирусными больными, рассказал корреспонденту RostovGazeta сотрудник скорой в Аксайском районе.

Он пояснил, что раньше медикам выдавали костюмы, на которых было указано, что они предназначены для лакокрасочных работ, после эту информацию начали убирать.

«Поверх этих костюмов мы надеваем еще хирургические, с бахилами и шапкой», — сообщил собеседник. Он добавил, что работникам, которые контактируют с зараженными, также выдают перчатки, маски и очки. По словам сотрудника скорой, ростовские медики тоже носили такие костюмы, потом спецодежду заменили. «Нам говорят, что такие везде. Ну везде — так везде», — добавил собеседник.

Подробнее о том, как медиков обеспечивают средствами защиты, читайте в материале RostovGazeta.

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