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Posted 8 мая 2020, 11:08

Published 8 мая 2020, 11:08

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Единоросс извинился перед ветераном из Ростова за полотенца из IKEA

8 мая 2020, 11:08
Сюжет
Эксклюзив
Региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Сергей Бондаренко принес свои извинения ветерану Великой Отечественной войны за подарок в виде двух полотенец из IKEA, сообщает RostovGazeta пресс-служба регионального отделения «ЕР».

В «Блокнот Ростова-на-Дону» обратился внук ветерана Евдокии Чирковой, он прислал фотографии подарков, которые получила его бабушка ко Дню Победы от проекта «Единой России» «Старшее поколение». Единороссы прислали Чирковой пакет с газетой и двумя полотенцами из IKEA за 129 рублей.

«Да, ситуация, действительно, произошла неприятная. Конечно, нашим ветеранам в эти дни необходимы особое внимание и забота. Приношу Евдокии Трофимовне и всем, кто отреагировал на случившийся факт, глубокие личные извинения. Проект сотрудничал с партнерской организацией, которая выбрала неудачный способ поздравления с праздником. Я лично передам ветерану свои извинения и поздравления с соблюдением мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. А со всеми коллегами мы обсудим, как не допускать таких ситуаций в дальнейшем», — пояснил Сергей Бондаренко.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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