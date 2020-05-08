Единоросс извинился перед ветераном из Ростова за полотенца из IKEA

«Да, ситуация, действительно, произошла неприятная. Конечно, нашим ветеранам в эти дни необходимы особое внимание и забота. Приношу Евдокии Трофимовне и всем, кто отреагировал на случившийся факт, глубокие личные извинения. Проект сотрудничал с партнерской организацией, которая выбрала неудачный способ поздравления с праздником. Я лично передам ветерану свои извинения и поздравления с соблюдением мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. А со всеми коллегами мы обсудим, как не допускать таких ситуаций в дальнейшем», — пояснил Сергей Бондаренко.