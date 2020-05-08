Единоросс извинился перед ветераном из Ростова за полотенца из IKEA

Posted 8 мая 2020, 11:08
Published 8 мая 2020, 11:08
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
В «Блокнот Ростова-на-Дону» обратился внук ветерана Евдокии Чирковой, он прислал фотографии подарков, которые получила его бабушка ко Дню Победы от проекта «Единой России» «Старшее поколение». Единороссы прислали Чирковой пакет с газетой и двумя полотенцами из IKEA за 129 рублей.
«Да, ситуация, действительно, произошла неприятная. Конечно, нашим ветеранам в эти дни необходимы особое внимание и забота. Приношу Евдокии Трофимовне и всем, кто отреагировал на случившийся факт, глубокие личные извинения. Проект сотрудничал с партнерской организацией, которая выбрала неудачный способ поздравления с праздником. Я лично передам ветерану свои извинения и поздравления с соблюдением мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. А со всеми коллегами мы обсудим, как не допускать таких ситуаций в дальнейшем», — пояснил Сергей Бондаренко.