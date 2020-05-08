Футболисту Тарасову посоветовали нанять стилиста для жены

Тарасов опубликовал пост, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне и введенным ограничениям из-за которнавируса. К тексту он добавил фото своей семьи.
Пользователям в комментариях не понравился стиль одежды Костенко. Они посоветовали нанять человека, который может помочь.
«Дим, неужели стилиста жалко для своей любимой жены нанять? Ну что же она так одевается, как бабка», — прозвучало в комментариях.
Тарасов ничего на это отвечать не стал. Другие пользователи в комментариях написали, что им нравится эта семья.