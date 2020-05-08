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Футболисту Тарасову посоветовали нанять стилиста для жены

8 мая 2020, 12:19
Фото: instagram.com/tarasov23
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, посоветовали ему нанять стилиста для супруги, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов опубликовал пост, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне и введенным ограничениям из-за которнавируса. К тексту он добавил фото своей семьи.

Пользователям в комментариях не понравился стиль одежды Костенко. Они посоветовали нанять человека, который может помочь.

«Дим, неужели стилиста жалко для своей любимой жены нанять? Ну что же она так одевается, как бабка», — прозвучало в комментариях.

Тарасов ничего на это отвечать не стал. Другие пользователи в комментариях написали, что им нравится эта семья.

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