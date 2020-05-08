Гоша Куценко рассказал, как на СКЖД доставляли нефть во время войны

«Железнодорожники находят решение. Они заполняют цистерны нефтью на две трети, подгоняют к берегу Каспийского моря и скатывают прямо в воду», — следует из архивных данных. Цистерны с нефтью не тонули, а плыли по морю: уже в первый день 35 емкостей отбуксировали из Махачкалы в Астрахань. «Каждую ночь переправляли по 35 штук. Хорошо, но мало: танкам и самолетам нужно намного больше», — повествуется в ролике.