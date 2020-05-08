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Гоша Куценко рассказал, как на СКЖД доставляли нефть во время войны

8 мая 2020, 06:05
Фото: Состав Победы/youtube.com / пресс-служба СКЖД
Бакинскую нефть на СКЖД доставляли под бомбежками через Тихорецк, вплавь по Каспийскому морю, по секретной построенной во время войны железнодорожной ветке через Калмыкию.

Этому эпизоду Великой Отечественной войны посвящен ролик в рамках историко-просветительского проекта ОАО «РЖД» «Дороги Победы». Рассказ в ролике от первого лица ведет Гоша Куценко.

В начале войны у Советского Союза было много нефти, которую добывали на Каспийском море в Баку, рассказал он. Сырье было необходимо для работы военной техники: танков и самолетов. Адольф Гитлер, зная о месте добычи нефти, летом 1942 года бросил в этом направлении огромные силы. «На юге немцы зашли на нашу территорию почти на две тысячи километров. Советское командование потребовало не отдавать врагу ни капли нефти и срочно заполнить нефтехранилище на левом берегу Волги».

Железная магистраль в Баку шла вдоль берега через Махачкалу, но дальше с дорогой была проблема. До Астрахани (где находилось нефтехранилище) 500 километров по прямой, однако по короткому пути железная дорога не была проложена. Поезда шли в обход, через Тихорецк, и по пути попадали под бомбежку.

Фото: Состав Победы/youtube.com / СКЖД

«Железнодорожники находят решение. Они заполняют цистерны нефтью на две трети, подгоняют к берегу Каспийского моря и скатывают прямо в воду», — следует из архивных данных. Цистерны с нефтью не тонули, а плыли по морю: уже в первый день 35 емкостей отбуксировали из Махачкалы в Астрахань. «Каждую ночь переправляли по 35 штук. Хорошо, но мало: танкам и самолетам нужно намного больше», — повествуется в ролике.

Железнодорожники нашли лучшее решение. В калмыцких степях запускают секретный проект, который должны сдать за девять месяцев. День и ночь работали жители Калмыкии на строительстве новой железнодорожной линии длинною 356 километров, сдавая по 1,3 километра магистрали в сутки.

5 августа 1942 года немцы заняли Тихорецк и посчитали, что перекрыли возможность доставки нефти по железной дороге, но ошиблись. За день до этого из Кизляра в Астрахань, по новой линии прошел первый состав с нефтью. За три месяца доставили 16 тысяч цистерн. Так железнодорожники помогли спасти Сталинград.

Фото: Состав Победы/youtube.com / СКЖД

Больше о подвигах железнодорожников во время Великой Отечественной войны читайте в материале RostovGazeta.

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