Гоша Куценко рассказал, как на СКЖД доставляли нефть во время войны

Этому эпизоду Великой Отечественной войны посвящен ролик в рамках историко-просветительского проекта ОАО «РЖД» «Дороги Победы». Рассказ в ролике от первого лица ведет Гоша Куценко.
В начале войны у Советского Союза было много нефти, которую добывали на Каспийском море в Баку, рассказал он. Сырье было необходимо для работы военной техники: танков и самолетов. Адольф Гитлер, зная о месте добычи нефти, летом 1942 года бросил в этом направлении огромные силы. «На юге немцы зашли на нашу территорию почти на две тысячи километров. Советское командование потребовало не отдавать врагу ни капли нефти и срочно заполнить нефтехранилище на левом берегу Волги».
Железная магистраль в Баку шла вдоль берега через Махачкалу, но дальше с дорогой была проблема. До Астрахани (где находилось нефтехранилище) 500 километров по прямой, однако по короткому пути железная дорога не была проложена. Поезда шли в обход, через Тихорецк, и по пути попадали под бомбежку.
«Железнодорожники находят решение. Они заполняют цистерны нефтью на две трети, подгоняют к берегу Каспийского моря и скатывают прямо в воду», — следует из архивных данных. Цистерны с нефтью не тонули, а плыли по морю: уже в первый день 35 емкостей отбуксировали из Махачкалы в Астрахань. «Каждую ночь переправляли по 35 штук. Хорошо, но мало: танкам и самолетам нужно намного больше», — повествуется в ролике.
Железнодорожники нашли лучшее решение. В калмыцких степях запускают секретный проект, который должны сдать за девять месяцев. День и ночь работали жители Калмыкии на строительстве новой железнодорожной линии длинною 356 километров, сдавая по 1,3 километра магистрали в сутки.
5 августа 1942 года немцы заняли Тихорецк и посчитали, что перекрыли возможность доставки нефти по железной дороге, но ошиблись. За день до этого из Кизляра в Астрахань, по новой линии прошел первый состав с нефтью. За три месяца доставили 16 тысяч цистерн. Так железнодорожники помогли спасти Сталинград.
Больше о подвигах железнодорожников во время Великой Отечественной войны читайте в материале RostovGazeta.