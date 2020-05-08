Медики Ростовской области пожаловались на задержку выплат за COVID–19

Фельдшер скорой помощи рассказал корреспонденту RostovGazeta, что ему не пришли доплаты за работу с коронавирусными больными. «Все очень плохо. То, что обещали, еще не выплатили. Нам сказали, что, возможно, выплаты придут с майской зарплатой — 15 числа. Но не сообщили, сколько, будут ли они точно, как их рассчитывали, выделили ли деньги на нас. Ничего неизвестно», — отметил медик. По его словам, доплаты не получили работники скорых в Аксайском районе, в Батайске, в Новочеркасске. «В Новочеркасске вообще сделали почасовую доплату к зарплате: 60 рублей за час, проведенный с ковидным больным», — добавил собеседник.