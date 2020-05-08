Медики Ростовской области пожаловались на задержку выплат за COVID–19

Фельдшер скорой помощи рассказал корреспонденту RostovGazeta, что ему не пришли доплаты за работу с коронавирусными больными. «Все очень плохо. То, что обещали, еще не выплатили. Нам сказали, что, возможно, выплаты придут с майской зарплатой — 15 числа. Но не сообщили, сколько, будут ли они точно, как их рассчитывали, выделили ли деньги на нас. Ничего неизвестно», — отметил медик. По его словам, доплаты не получили работники скорых в Аксайском районе, в Батайске, в Новочеркасске. «В Новочеркасске вообще сделали почасовую доплату к зарплате: 60 рублей за час, проведенный с ковидным больным», — добавил собеседник.
В четверг министр здравоохранения ответила на вопрос от RostovGazeta о сроках выплат.
«С федерального уровня мы получаем две доплаты. Одна из них установлена 415 постановлением Правительства от 2 апреля, и соответственно применяется с апреля», — сообщила Татьяна Быковская. По ее словам, врачам первичного звена и скорой медицинской помощи, включая рентгенологов, патологоанатомов, эпидемиологов, выплатят 22 552,8 рубля. «Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь, непосредственно в самом стационаре назначено по 28 191 рублю», — добавила министр.
Средний медицинский персонал первичного звена и скорой помощи, включая помощников врачей-эпидемиологов, медицинских работников клинико-диагностических лабораторий, средний медицинский персонал, работающий с врачами, получит по 11 276 рублей. Фельдшерам по приему вызовов и младшему медицинскому персоналу заплатят 5 638 рублей. Средний медицинский персонал, который оказывает помощь в стационарах, получит чуть больше 14 тысяч, младший — почти 8,5 тысяч.
«На указанные цели из федерального бюджета мы получили 157 миллионов, все деньги мы распределили по муниципалитетам. Больше трех тысяч медицинских работников уже в мае, в сроки выплаты заработной платы, получат эти суммы. На скорой помощи это 708 человек, в амбулаторно-поликлиническом звене 1796, в стационарной помощи — 591», — рассказала Татьяна Быковская. Она отметила, что обычно заработная плата приходит с 5 по 10 число. «Если сроки зарплаты 3–5 мая, то учитывая, что это праздничные дни, медики уже получили эти выплаты 29–30 апреля», — заключила она.
Как рассказала министр, вторая доплата, ее называют «чисто президентской» определена постановлением правительства 484 от 12 апреля, она не облагается налогами. «В стационарах врач получает 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч, младший — 25. На скорой врач получает 50 тысяч, медицинский персонал — 25», — сообщила Татьяна Быковская. По ее словам, регион получил на эти выплаты 183,7 миллиона, в день майской зарплаты их получат больше тысячи медицинских работников, в том числе 561 человек в скорой, 526 — в стационаре.
«Третья выплата — это региональная льгота на 132 миллиона. Решением губернатора эти выплаты назначены первичному звену, то есть для этого достаточно оказывать медицинскую помощь человеку, потенциально зараженному инфекцией. Десять тысяч — врачу, пять тысяч — среднему медицинскому работнику», — сообщила министр. Она добавила, что эти деньги также выдадут в сроки выдачи майской зарплаты.