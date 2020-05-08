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Медиков Ростовской области заставляют шить себе маски самостоятельно

8 мая 2020, 11:40
Фото: pexels.com
В отделениях, в которых планово принимают больных, медработников просят шить маски на себя самостоятельно, рассказала корреспонденту RostovGazeta медсестра одной из ростовских больниц.

Сотрудница отметила, что работает в плановом отделении, где сейчас в стационаре находятся всего несколько человек. Раньше, по ее словам, вопрос обеспечения масками не поднимался, потому что даже пациенты с температурой встречались очень редко.

Собеседница сообщила, что в начале распространения коронавирусной инфекции медикам выдавали маски, но совсем немного. «Потом, когда начался этот „недокарантин“, нас заставили шить маски самостоятельно и менять по часам, нас проверяли», — рассказала медсестра. Она добавила, что персоналу показали пример; сообщили, во сколько слоев нужно складывать материал (в четыре); и дали марлю. В итоге каждый медик обеспечивает себя средствами защиты самостоятельно.

По словам медсестры, очищают такие маски в больнице, используя автоклав и дезинфицирующие растворы.

Больше о том, как обеспечивают медиков и других горожан средствами защиты, читайте в материале RostovGazeta.

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