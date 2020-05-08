Медиков Ростовской области заставляют шить себе маски самостоятельно

Собеседница сообщила, что в начале распространения коронавирусной инфекции медикам выдавали маски, но совсем немного. «Потом, когда начался этот „недокарантин“, нас заставили шить маски самостоятельно и менять по часам, нас проверяли», — рассказала медсестра. Она добавила, что персоналу показали пример; сообщили, во сколько слоев нужно складывать материал (в четыре); и дали марлю. В итоге каждый медик обеспечивает себя средствами защиты самостоятельно.