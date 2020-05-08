На давление надзорных органов в период пандемии пожаловался бизнес Ростовской области

Как рассказал бизнес-омбудсмен Олег Дереза, на проверки жалуются управляющие компании, которые наказывают за отсутствие адресных табличек на домах, указателей подъездов, проблемы с наружным освещением и прочие подобные нарушения.
Кроме того, с проблемами столкнулись розничные магазины. В период самоизоляции разрешили работать только тем магазинам, которые торгуют товарами первой необходимости, при этом в документе не указано, какую долю от общего объема продаж должны составлять указанные товары. Местные чиновники самостоятельно установили этот объем в 80%, что создает проблемы предпринимателям.
Также пожаловались и владельцы магазинов, пытающимся торговать онлайн, чтоб хоть как-то снизить потери от простоя. Таким предпринимателям сообщили, что при прохождении электронных чеков они не получат субсидию. При этом объем продаж таких магазинов сейчас составляет не более 10-15% от прежнего.
За период самоизоляции в Ростовской области приняли два пакета поддержки бизнеса, до конца мая планируют разработать еще один.