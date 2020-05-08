На давление надзорных органов в период пандемии пожаловался бизнес Ростовской области

Кроме того, с проблемами столкнулись розничные магазины. В период самоизоляции разрешили работать только тем магазинам, которые торгуют товарами первой необходимости, при этом в документе не указано, какую долю от общего объема продаж должны составлять указанные товары. Местные чиновники самостоятельно установили этот объем в 80%, что создает проблемы предпринимателям.