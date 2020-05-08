Общежития предоставили донским врачам, работающим в ковидных госпиталях

В общежитии медики смогут проводить свободное время. По словам министра, врачи постараются избегать посещения дома, если там есть дети или пожилые люди.
«Если дома у врача есть пожилые родители, дети или люди с хроническими заболеваниями, он постарается туда не приходить. Все понимают, что от заражения никто не застрахован», — заявила Быковская.
Она добавила, что в ковидных госпиталях есть нужное количество сотрудников. Однако при заполнении госпиталей на 100% могут появиться проблемы с младшим медперсоналом.