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Общежития предоставили донским врачам, работающим в ковидных госпиталях

8 мая 2020, 05:21
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области при ковидных госпиталях были созданы общежития для медицинских работников, заявила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

В общежитии медики смогут проводить свободное время. По словам министра, врачи постараются избегать посещения дома, если там есть дети или пожилые люди.

«Если дома у врача есть пожилые родители, дети или люди с хроническими заболеваниями, он постарается туда не приходить. Все понимают, что от заражения никто не застрахован», — заявила Быковская.

Она добавила, что в ковидных госпиталях есть нужное количество сотрудников. Однако при заполнении госпиталей на 100% могут появиться проблемы с младшим медперсоналом.

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