Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар и другие проекты ко Дню Победы

Пользователям ОК также будет предложено поучаствовать в викторинах про Великую отечественную войну. Например, ответить на «75 вопросов о Победе» от телеканала «Победа», где каждая серия — это самостоятельный мини-тест с несколькими вариантами ответов и фотографиями военных лет. А с 9 мая в группе «Одноклассники. Все ОК» будет доступно мини-приложение «Культурный Квиз: 9 мая. Музеи в годы войны» от трех музеев: Государственного исторического музея, ГМИИ им А.С. Пушкина и Русского музея. ВДНХ также предложит поучаствовать в викторине на знание событий и героев Великой Отечественной войны в своей группе через мини-приложение, которое будет доступно с 9 мая.