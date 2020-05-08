Ограничить стоимость масок предложили в Ростовской области

Posted 8 мая 2020, 08:17
Published 8 мая 2020, 08:17
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Он направил губернатору Василию Голубеву предложение ограничить стоимость для пожилых людей. По его словам, снизить цену надо в пять раз.
«Максимальная стоимость должна составлять семь рублей. Именно такую цену ранее назвали средней по региону в региональной прокуратуре, когда я рассказывал о завышении стоимости», — заявил Федяев.
Он добавил, что провел рейды, которые показали, что найти маски дешевле 30 рублей практически невозможно. Депутат предложил реализовывать дешевые маски для пенсионеров через государственные аптеки.
Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области обяжут носить маски и после снятия режима самоизоляции.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]