России нужны «Лица Победы»

Эта информация приводится в крупном всероссийском исследовании Музея Победы.
Музеем Победы было проведено масштабное исследование в 15 крупных городах РФ, в котором участвовали люди в возрасте от 18 до 60 лет. Специалисты хотели выяснить, что конкретно помогает хранить память о людях, которые жили в эпоху войны, и какую помощь в этом оказывают семья и государство.
Как пишет NewsNN, итоги исследования показали, что 9 мая 1945 года не только дата окончания войны, но также начало семейной истории. Оказалось, что многие россияне считают День Победы одним из самых значимых праздников для страны, объединяющим семьи особенными традициями. Родители молодых людей выразили надежду, что интерес к теме ВОВ передастся и будущим поколениям.
Кроме этого, исследование продемонстрировало, что представители старшего поколения чувствуют утрату памяти о своих родителях и надеются привлечь к делу сохранения семейных воспоминаний своих внуков. При этом молодежь заявила, что для нее важно погрузиться в чувства и характеры героев. «Везде на телеэкранах мы можем видеть, как все проявляли самоотверженность и бесстрашие. А насколько мне мои родные говорили, это было очень страшно», - пояснил один из участников исследования.
Как считают представители молодежи, цену Победы можно осознать через жизненные истории конкретных людей. И узнаванию этих историй должно помочь старшее поколение.
Директор Музея Победы Александр Школьник рассказал, что они трудятся над проектом "Лица Победы", благодаря которому будут сохранены воспоминания о конкретной персоне военной эпохи в коллективной памяти. «Мы не ставим никаких границ и принимаем рассказы не только о фронтовиках, но и о работниках тыла, партизанах, узниках концлагерей, о детях военного времени», - добавил он. Он также отметил, что сведения о предках и их жизни в годы войны могут уйти со старшим поколением, и проект "Лица Победы" поможет воспрепятствовать этому.
Передача историй в депозитарий доступна на интернет-ресурсе лицапобеды.рф. Все фотоснимки и рассказы станут составной частью мультимедийной экспозиции «Лица Победы» в Музее Победы.