России нужны «Лица Победы»

Кроме этого, исследование продемонстрировало, что представители старшего поколения чувствуют утрату памяти о своих родителях и надеются привлечь к делу сохранения семейных воспоминаний своих внуков. При этом молодежь заявила, что для нее важно погрузиться в чувства и характеры героев. «Везде на телеэкранах мы можем видеть, как все проявляли самоотверженность и бесстрашие. А насколько мне мои родные говорили, это было очень страшно», - пояснил один из участников исследования.