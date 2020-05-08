Ростовчанам рассказали, куда обращаться, если пришла квитанция за капремонт

Жителей области, в том числе и жителей Новочеркасска, освободили от оплаты капитального ремонта на два месяца. «В Ростовской области собственники помещений в многоквартирных домах освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на два месяца, с 1 апреля по 31 мая», — сказано в сообщении правительства.