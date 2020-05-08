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Ростовчанам рассказали, куда обращаться, если пришла квитанция за капремонт

8 мая 2020, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В случае получения квитанции за капремонт жителям Ростовской области необходимо обращаться в управляющую компанию или в ТСЖ, сообщили в региональном правительстве.

Жителей области, в том числе и жителей Новочеркасска, освободили от оплаты капитального ремонта на два месяца. «В Ростовской области собственники помещений в многоквартирных домах освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на два месяца, с 1 апреля по 31 мая», — сказано в сообщении правительства.

Решение принял губернатор области Василий Голубев, чтобы поддержать жильцов, которые организуют фонды капремонта на счете регионального оператора НКО «Фонд капитального ремонта» или на специальном счете своего многоквартирного дома.

В случае, если есть начисленная оплата за ранее выполненный ремонт или размер взноса выше установленного в области 9,92 рубля за один квадратный метр, то решение об оплате принимают на общем собрании жильцов. За всеми разъяснениями жителям области рекомендуют обращаться в УК.

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