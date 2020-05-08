Ростовчанку Костенко обвинили во лжи на теме коронавируса

Костенко написала, что готовность российской системы здравоохранения позволила добиться одних из самых низких показателей смертности. По словам модели, ее огорчает ситуация, что многие перестают соблюдать режим самоизоляции.
«Посидите дома еще, соблюдайте все меры, помогая, тем самым, врачам, чтобы не увеличилась нагрузка. Не дело, когда 80 человек сидит дома, а другие 20 нет. Так мы точно просидим до конца года», — написала ростовчанка.
Пользователи в комментариях написали, что сейчас не все так хорошо, как она описывает. «Вы живете в розовых очках, но хуже всего — имеете влияние на публику. Иногда нужно думать перед тем, как писать что- то», — прозвучало в комментариях.
«Пообщайтесь с медиками, и вы поймете, что вам столько навешали лапши, что все хорошо», — написала одна из подписчиц.
«В какой выдуманной России вы живете, не понимаю. Зачем писать такую откровенную ложь», — заявили подписчики.