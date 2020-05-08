С лихими 90-ми сравнил Василий Голубев полную отмену ограничений в Ростовской области

«Я не сомневаюсь, что лучшая форма поддержки — выпустить всех на улицы, потом сказать, что они не выполняют наши требования, а после выскочить в лидеры по заболеваемости и смертности. Знаете, лихие года мы прошли в девяностых, когда все шло разбалансированно, и мы уже 20 лет не можем многие вопросы привести в порядок», — ответил бизнесмену Голубев.