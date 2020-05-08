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С лихими 90-ми сравнил Василий Голубев полную отмену ограничений в Ростовской области

8 мая 2020, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сравнил полную отмену ограничений по коронавирусу с лихими девяностыми, разговор произошел на встрече главы региона с бизнес-сообществом.

Пойти по пути некоторых других российских регионов и снять все ограничения предложил предприниматель из Таганрога, назвав такое решение лучшей формой поддержки бизнеса. Губернатор с предложением не согласился.

«Я не сомневаюсь, что лучшая форма поддержки — выпустить всех на улицы, потом сказать, что они не выполняют наши требования, а после выскочить в лидеры по заболеваемости и смертности. Знаете, лихие года мы прошли в девяностых, когда все шло разбалансированно, и мы уже 20 лет не можем многие вопросы привести в порядок», — ответил бизнесмену Голубев.

По словам губернатора, если на фоне растущего показателя заболеваемости коронавирусом допустить неконтролируемые толпы и брожение, то регион получит еще одну проблему, а ввести ограничения второй раз не получится из-за недовольства населения.

От ограничительных мер, по предварительным оценкам, пострадают около 80% предприятий области, в ответ власти готовят пакет поддерживающих мер.

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