В единую форму одели волонтеров Ростова

«Теперь добровольцы обеспечены футболками, ветровками, кепками и манишками красного цвета», — сказано в сообщении.
На яркой экипировке есть надпись «Волонтерский корпус города Ростова-на-Дону», что помогает жителям города без труда отличить волонтеров. С просьбой закупить единую форму для волонтеров к главе администрации Ростова Алексею Логвиненко еще зимой обратились сами добровольцы.
В условиях режима самоизоляции волонтеры Ростова помогают в больницах, приходят к одиноким и пожилым, доставляют еду и лекарства тем, кто находится на карантине.
Как отметили в городской администрации, власти Ростова намерены и в дальнейшем поддерживать волонтерское движение.