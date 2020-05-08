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В единую форму одели волонтеров Ростова

8 мая 2020, 07:37
Фото: rostov-gorod.ru
У волонтеров Ростова-на-Дону появилась новая единая форма, сообщили в городской администрации.

«Теперь добровольцы обеспечены футболками, ветровками, кепками и манишками красного цвета», — сказано в сообщении.

На яркой экипировке есть надпись «Волонтерский корпус города Ростова-на-Дону», что помогает жителям города без труда отличить волонтеров. С просьбой закупить единую форму для волонтеров к главе администрации Ростова Алексею Логвиненко еще зимой обратились сами добровольцы.

В условиях режима самоизоляции волонтеры Ростова помогают в больницах, приходят к одиноким и пожилым, доставляют еду и лекарства тем, кто находится на карантине.

Как отметили в городской администрации, власти Ростова намерены и в дальнейшем поддерживать волонтерское движение.

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