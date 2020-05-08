В единую форму одели волонтеров Ростова

На яркой экипировке есть надпись «Волонтерский корпус города Ростова-на-Дону», что помогает жителям города без труда отличить волонтеров. С просьбой закупить единую форму для волонтеров к главе администрации Ростова Алексею Логвиненко еще зимой обратились сами добровольцы.