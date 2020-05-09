Без масок пришли на торжества в честь Дня Победы ростовские чиновники

Как пояснили в региональном правительстве, участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию, во время церемонии площадь была ограничена для доступа неопределенного круга лиц. Кроме того, во время возложения цветов в Ростове шел проливной дождь, который намочил бы маски.