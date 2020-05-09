Без масок пришли на торжества в честь Дня Победы ростовские чиновники

Фотографии с возложения цветов к стеле воинов-освободителей вызвали вопрос у журналистов, почему чиновники присутствуют на мероприятии без масок. Напомним, в Ростовской области с 9 мая ношение средства индивидуальной защиты в общественных местах стало обязательным.
Как пояснили в региональном правительстве, участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию, во время церемонии площадь была ограничена для доступа неопределенного круга лиц. Кроме того, во время возложения цветов в Ростове шел проливной дождь, который намочил бы маски.
При этом жителям Ростова посоветовали не покидать дома без крайней необходимости.