Работодателей в Ростовской области обязали обеспечить масками сотрудников

Власти области рассказали местным жителям, где необходимо носить маску или респиратор. Губернатор Василий Голубев подписал постановление, в котором отражены эти вопросы.
В данный момент в регионе действует масочный режим. С 9 мая стало обязательным носить маску на рабочем месте или в общественных местах.
«На работодателей возложили обязанность провести с персоналом информационную работу. Они должны обеспечить сотрудников масками и проконтролировать их использование», — говорится в публикации.
Также средства индивидуальной защиты необходимо использовать на улицах, рынках, стадионах, в скверах, парках.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области от коронавируса умирает каждый сотый инфицированный.