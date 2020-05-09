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Работодателей в Ростовской области обязали обеспечить масками сотрудников

9 мая 2020, 04:54
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области работодатели должны будут выдать сотрудникам лицевые маски, сообщили в правительстве региона.

Власти области рассказали местным жителям, где необходимо носить маску или респиратор. Губернатор Василий Голубев подписал постановление, в котором отражены эти вопросы.

В данный момент в регионе действует масочный режим. С 9 мая стало обязательным носить маску на рабочем месте или в общественных местах.

«На работодателей возложили обязанность провести с персоналом информационную работу. Они должны обеспечить сотрудников масками и проконтролировать их использование», — говорится в публикации.

Также средства индивидуальной защиты необходимо использовать на улицах, рынках, стадионах, в скверах, парках.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области от коронавируса умирает каждый сотый инфицированный.

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