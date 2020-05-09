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В Ростове у участников автопробега в честь Дня Победы забрали права

9 мая 2020, 11:38
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Участников организованного в честь Дня Победы автопробега остановили на Большой Садовой в Ростове-на-Дону 9 мая, сообщили очевидцы в соцсети.

«На Большой Садовой остановили колона автомобилей, устроивших автопробег в честь Дня Победы с играющими военными песнями, была остановлена сотрудниками ДПС. Со слов участников, у водителей забрали права, продолжать движение они не могут», — сказано в сообщении.

Это не единственный случай остановки участников пробегов в Ростове 9 мая, также сотрудники ДПС остановили колонну байкеров с флагами и тематической атрибутикой.

Фото: Активный ростовчанин, facebook.com

«Ну прицепом еще и за не санкционируемый митинг штраф можно выписать», — пошутил кто-то из пользователей.

Напомним, в Ростовской области действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Принять документ о смягчении ограничений планируют к концу майских праздников.

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