В Ростове у участников автопробега в честь Дня Победы забрали права

«На Большой Садовой остановили колона автомобилей, устроивших автопробег в честь Дня Победы с играющими военными песнями, была остановлена сотрудниками ДПС. Со слов участников, у водителей забрали права, продолжать движение они не могут», — сказано в сообщении.