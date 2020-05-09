В Ростове у участников автопробега в честь Дня Победы забрали права

«На Большой Садовой остановили колона автомобилей, устроивших автопробег в честь Дня Победы с играющими военными песнями, была остановлена сотрудниками ДПС. Со слов участников, у водителей забрали права, продолжать движение они не могут», — сказано в сообщении.
Это не единственный случай остановки участников пробегов в Ростове 9 мая, также сотрудники ДПС остановили колонну байкеров с флагами и тематической атрибутикой.
«Ну прицепом еще и за не санкционируемый митинг штраф можно выписать», — пошутил кто-то из пользователей.
Напомним, в Ростовской области действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Принять документ о смягчении ограничений планируют к концу майских праздников.