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Ветераны ВОВ в Ростове не будут оплачивать коммунальные услуги в мае

9 мая 2020, 06:42
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону одна из управляющих компаний полностью оплатила коммунальные услуги ветеранов Великой Отечественной войны, сообщило региональное правительство.

Всем ветеранам, проживающим в обслуживаемых управляющей компанией домах, пришли квитанции с нулевым платежом. " В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод», — сказано в сообщении.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Беликова, это хороший пример для остальных УК города.

Ранее стало известно, что в Таганроге семье ветеранов купили трехкомнатную квартиру. Всего в области в 2020 году на улучшение жилищных условий выделили 34,6 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем 20 ветеранов, состоящих на квартирном учете.

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