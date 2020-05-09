Ветераны ВОВ в Ростове не будут оплачивать коммунальные услуги в мае

Всем ветеранам, проживающим в обслуживаемых управляющей компанией домах, пришли квитанции с нулевым платежом. " В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод», — сказано в сообщении.
По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Беликова, это хороший пример для остальных УК города.
Ранее стало известно, что в Таганроге семье ветеранов купили трехкомнатную квартиру. Всего в области в 2020 году на улучшение жилищных условий выделили 34,6 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем 20 ветеранов, состоящих на квартирном учете.