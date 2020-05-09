Ветераны ВОВ в Ростове не будут оплачивать коммунальные услуги в мае

Всем ветеранам, проживающим в обслуживаемых управляющей компанией домах, пришли квитанции с нулевым платежом. " В мае 2020 года они не будут платить за содержание и ремонт жилья, вывоз твердых бытовых отходов, лифт, холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и мусоропровод», — сказано в сообщении.