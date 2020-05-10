rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2020, 08:30

Published 10 мая 2020, 08:30

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Доля пациентов, выздоровевших после коронавируса, в Ростовской области превысила 22%

10 мая 2020, 08:30
Сюжет
Коронавирус
За сутки от коронавируса в Ростовской области вылечились 50 пациентов в Ростовской области, следует из сообщения регионального правительства.

Таким образом число выздоровевших после инфекции составило 388 человек. На их долю приходится более 22% всех инфицированных.

Количество жертв болезни достигло 21. В ковидных госпиталях на искусственной вентиляции легких находятся еще 16 больных.

При этом показатель заболеваемости в регионе составил 41,9 человека заразившихся на 100 тысяч населения.

Напомним, что за сутки болезнь унесла жизни еще двух больных - умерли 81-летний житель Ростова и 56-летний житель Новошахтинска. Всего в Ростовской области зарегистрировано 1763 случая инфицирования.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика