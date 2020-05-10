Доля пациентов, выздоровевших после коронавируса, в Ростовской области превысила 22%

Posted 10 мая 2020, 08:30
Published 10 мая 2020, 08:30
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Таким образом число выздоровевших после инфекции составило 388 человек. На их долю приходится более 22% всех инфицированных.
Количество жертв болезни достигло 21. В ковидных госпиталях на искусственной вентиляции легких находятся еще 16 больных.
При этом показатель заболеваемости в регионе составил 41,9 человека заразившихся на 100 тысяч населения.
Напомним, что за сутки болезнь унесла жизни еще двух больных - умерли 81-летний житель Ростова и 56-летний житель Новошахтинска. Всего в Ростовской области зарегистрировано 1763 случая инфицирования.
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