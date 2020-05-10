О шквалистом ветре до 23 метров в секунду предупредили жителей Ростовской области

Posted 10 мая 2020, 07:22
Published 10 мая 2020, 07:22
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
Так, по данным Гидрометцентра, 10 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах области прогнозируются ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.
Температура воздуха днем в воскресенье составит от +14 до +19 градусов, в южной части региона поднимется до +22 градусов.
В юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.
Ранее жителей Ростова предупредили о ливнях с градом. В городе было объявлено штормовое предупреждение.