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Posted 10 мая 2020, 07:22

Published 10 мая 2020, 07:22

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

О шквалистом ветре до 23 метров в секунду предупредили жителей Ростовской области

10 мая 2020, 07:22
На территории Ростовской области ожидаются грозы со шквалистым ветром, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Так, по данным Гидрометцентра, 10 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах области прогнозируются ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

Температура воздуха днем в воскресенье составит от +14 до +19 градусов, в южной части региона поднимется до +22 градусов.

В юго-восточных районах сохранится высокая пожароопасность.

Ранее жителей Ростова предупредили о ливнях с градом. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

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