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Posted 10 мая 2020, 05:34

Published 10 мая 2020, 05:34

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Стали известны подробности о незаконном автопробеге в Ростове

10 мая 2020, 05:34
В центре Ростова-на-Дону сотрудники полиции остановили участников автопробега, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне, заявили очевидцы в соцсетях.

Сейчас стали известны подробности о мероприятии во время режима обязательной самоизоляции.

Сотрудники ДПС остановили автомобили, которые ехали по центру города и включили военные песни. По словам очевидцев, у водителей забрали права, чтобы они не могли продолжить движение.

Кроме того, в субботу была остановлена колонна байкеров. Они ехали с флагами и тематической атрибутикой.

По информации местных жителей, в отношении мотоциклистов составили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Все эти организованные водителями мероприятия были посвящены Дню Победы.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 1674 человек.

#Общество#Новости
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