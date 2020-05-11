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О завершении нерабочих дней объявил Путин

11 мая 2020, 15:26
В России с 12 мая завершается режим нерабочего периода, который вводили из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, со вторника по всей стране завершится единый для всей страны период нерабочих дней. Но борьба с коронавирусом будет продолжена в дальнейшем.

«Опасность распространения инфекции сохраняется даже там, где ситуация считается благополучной. В регионах решать вопросы о снятии или введении ограничений будут местные власти», — сообщил президент.

До этого Роспотребнадзор подготовил для регионов рекомендации, согласно которым должны быть отменены ограничения. Этот процесс будет состоять из трех этапов.

Ранее появилась информация, что мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины в Ростовской области.

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