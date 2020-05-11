Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы в Шри-Ланке за мертвых жуков

Игнатенко рассказал, что нашел на дороге в Шри-Ланке несколько мертвых жуков и положил в карман. Его остановили в национальном парк и в ходе проверки обнаружили насекомых.
По словам зоолога, у него есть привычка собирать насекомых в научных целях. Однако, по информации Игнатенко, в этой стране запрещено поднимать жуков с земли.
Отмечается, что во время обысков в номере отеля мужчины нашли еще несколько экземпляров. Из-за этого он провел более месяца в тюрьме, но его выпустили под залог из-за ситуации с коронавирусом.
«Скорее всего меня вернут в тюрьму и мне грозит штраф в размере 3 миллиона рублей. Или 40 лет тюрьмы, если я его не выплачу», — пишет издание 161.ru со ссылкой на слова ростовчанина.