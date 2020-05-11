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Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы в Шри-Ланке за мертвых жуков

11 мая 2020, 18:00
Фото: https://pixabay.com
Зоолог Александр Игнатенко из Ростова-на-Дону может провести десятки лет в тюрьме из-за мертвых жуков, сообщил мужчина в соцсетях.

Игнатенко рассказал, что нашел на дороге в Шри-Ланке несколько мертвых жуков и положил в карман. Его остановили в национальном парк и в ходе проверки обнаружили насекомых.

По словам зоолога, у него есть привычка собирать насекомых в научных целях. Однако, по информации Игнатенко, в этой стране запрещено поднимать жуков с земли.

Отмечается, что во время обысков в номере отеля мужчины нашли еще несколько экземпляров. Из-за этого он провел более месяца в тюрьме, но его выпустили под залог из-за ситуации с коронавирусом.

«Скорее всего меня вернут в тюрьму и мне грозит штраф в размере 3 миллиона рублей. Или 40 лет тюрьмы, если я его не выплачу», — пишет издание 161.ru со ссылкой на слова ростовчанина.

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