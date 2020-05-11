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Стали известны подробности гибели бывшего депутата в Ростове

11 мая 2020, 09:57
Фото: vk.com/id548824405
В Ростовской области скончалась бывший парламентарий Заксобрания региона Наталья Кравченко, пишет издание Don24.

Стали известны подробности гибели экс-депутата. Ее тело было найдено в собственном доме.

По данным издания, смерть не носит криминальный характер. Известно, что Кравченко было 60 лет.

Напомним, что депутата задержали в 2016 году в аэропорту Ростова за контрабанду алмазов на сумму более 130 тысяч долларов. После этого завели уголовное дело, обвиняемая получила условный срок.

Через некоторое время экс-депутат обвинила главу Минздрава региона Татьяну Быковскую, что та задолжала ей 16 миллионов рублей за украшения.

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