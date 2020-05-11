Стали известны подробности гибели бывшего депутата в Ростове

Стали известны подробности гибели экс-депутата. Ее тело было найдено в собственном доме.
По данным издания, смерть не носит криминальный характер. Известно, что Кравченко было 60 лет.
Напомним, что депутата задержали в 2016 году в аэропорту Ростова за контрабанду алмазов на сумму более 130 тысяч долларов. После этого завели уголовное дело, обвиняемая получила условный срок.
Через некоторое время экс-депутат обвинила главу Минздрава региона Татьяну Быковскую, что та задолжала ей 16 миллионов рублей за украшения.