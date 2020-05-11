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Запаса респираторов для медиков в Ростовской области хватит на 18 дней

11 мая 2020, 09:17
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области запаса средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников хватит на 18 дней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в наличие есть защитные костюмы, респираторы, бахилы, очки и лицевые экраны. Минздрав выбрал регионального оператора, который будет заключать контракты на поставку средств индивидуальной защиты.

«В ближайшее время на склад регоператора должны поступить 115 тысяч респираторов, 50 тысяч очков, 50 тысяч бахил и 115 тысяч костюмов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что остаток одноразовых масок составляет 820 тысяч изделий.

В данный момент в регионе зарегистрировано уже более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. За все время скончались 22 человека.

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