Драчев считает действия правления СБР деструктивными

«Считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена Правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР. Вынужден констатировать факт, что мне, как Председателю Правления, в рабочем порядке (без конференции), члены Правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей не подотчетностью мне (дважды, один раз письменно, я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР.