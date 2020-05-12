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Драчев считает действия правления СБР деструктивными

12 мая 2020, 17:05
Фото: wikimedia.org
Президент Союза биатлонистов России направил в регионы письмо с отчетом о проделанной работе.

В распоряжении «Советского спорта» оказалось письмо, направленное главой СБР Владимиром Драчев в регионы. Драчев отчитался о проделанной работе и отметил, что в целом не возражает против проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, однако назвал проведение этого мероприятия в нынешних условиях «пиром во время чумы».

Вот, что пишет Драчев:

«Считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена Правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР. Вынужден констатировать факт, что мне, как Председателю Правления, в рабочем порядке (без конференции), члены Правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей не подотчетностью мне (дважды, один раз письменно, я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР.

Пока страна находится в режиме самоизоляции, (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и Руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба».

Драчев занимает должность президента СБР с 2018 года. Правление Союза биатлонистов России в апреле объявило о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции с целью преодолеть кризисную ситуацию в отечественном биатлоне.

#Новости#Спорт
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