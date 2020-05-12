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Движение ограничили в районе Нахичевань в Ростове

12 мая 2020, 06:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В районе Нахичевань Ростова-на-Дону на нескольких улицах ввели ограничения движения, сообщили в городской администрации.

Так, транзитное движение закрыто по улице Мясникова на участке от улицы 11-й Линия до 19-я Линия. Оно будет открыто только после 31 мая.

В это время рабочие проведут реконструкцию канализационного коллектора. Кроме того, до 28 августа перекрыли транзитное движение на участке от 19-й Линии до 31-й Линии.

Ранее появилась информация, что в Ростове могут появиться «умные» транспортные системы.

Также мэрия сообщала, что в Ростове из-за ремонта моста на улице Зоологической внесли изменения в автобусный маршрут № 6а. Теперь автобусы ездят по улице Зоологическая, Змиевскому проезду, улице Доватора и дальше по маршруту.

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