Движение ограничили в районе Нахичевань в Ростове

Также мэрия сообщала, что в Ростове из-за ремонта моста на улице Зоологической внесли изменения в автобусный маршрут № 6а. Теперь автобусы ездят по улице Зоологическая, Змиевскому проезду, улице Доватора и дальше по маршруту.