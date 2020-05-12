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Одноклассники выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов

12 мая 2020, 13:01
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники провела исследование и выяснила, какие эмодзи используют, когда пишут о популярных спортсменах.

Для этого ОК проанализировали посты и комментарии пользователей за последний год.

Одноклассники — соцсеть, куда люди приходят обмениваться эмоциями и обсуждать актуальные события. Пользователи нередко используют в своих публикациях и комментариях эмодзи, когда комментируют спорт.

Так, самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание (😉), грусть (😕) и победный смайл с высунутым языком ( 😜 ), а тематические смайлы в топе были замечены у тенниса (🎾) и баскетбола (🏀).

Самые часто упоминаемые эмодзи по различным видам спорта распределились следующим образом:

  • баскетбол: 😕, 🏀, 🙊
  • биатлон: 😉, 😘, 🙏🏻
  • боевые искусства: 💋, 😁, 😜
  • плавание: 🌸, ☹️, ✅
  • прыжки с шестом: 😕, 🙏🏻, 🔹
  • теннис: 😕, ✅, 🎾
  • фигурное катание:😕,🔥, 💢
  • футбол: 😜, 😊, 😕
  • хоккей: ⬅️, 😜, ❤️

В тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи вошли теннисистка Мария Шарапова, российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова и нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба.

Чаще всего пользователи ОК, когда пишут про Марию Шарапову, используют эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины: 😕,🎾, 🚓. С Юлией Ефимовой ассоциируются цветок, грусть и значок «сделано!»: 🌸, ☹️, ✅. Имя капитана сборной России Артёма Дзюбы соседствует с улыбающимся смайлом, кубком и молитвенно сложенными руками: 😊, 🏆, 🙏🏻.

ТОП-10 спортсменов по упоминаниям с использованием эмодзи:

  1. Мария Шарапова, теннис (😕,🎾, 🚓)
  2. Юлия Ефимова, пловчиха (🌸, ☹️, ✅)
  3. Артем Дзюба, футболист (😊, 🏆, 🙏🏻)
  4. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC(💋, 😜, 😒)
  5. Федор Емельяненко, боец смешанных боевых искусств (😁, 😜, 😎)
  6. Владимир Тарасенко, хоккеист (⬅️, 😮, 😕)
  7. Евгений Плющенко, фигурист (🔥, 😜, 😂)
  8. Елена Исинбаева, прыгунья с шестом (😕, 🙏🏻, 🔹)
  9. Антон Шипулин, биатлонист (😉, 😘, 🙏🏻)
  10. Алексей Швед, баскетболист (😕, 🏀, 🙊)

Топ из спортсменов по каждому виду спорта:

Фигурное катание

  1. Евгений Плющенко (🔥, 😜, 😂),
  2. Евгения Медведева (💢, ✨, 👨),
  3. Алина Загитова ( 😕, 👨, 😳)

Футбол

  1. Андрей Аршавин (😕, 😉, 👨),
  2. Игорь Акинфеев (😜, 👨, 😛),
  3. Артём Дзюба (😊, 🏆, 🙏🏻)

Хоккей

  1. Владимир Тарасенко (⬅️, 😮, 😕),
  2. Александр Овечкин (❤️, 😕, 🤩),
  3. Павел Дацюк (😜, 😊, 🙏🏻)

Теннис

  1. Мария Шарапова (😕, 🎾, 🚓),
  2. Светлана Кузнецова (😕, 👨, 🌹),
  3. Марат Сафин (✅, 🍒, 😕)

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. В связи с этим ОК часто проводит исследования, связанные со спортом. К примеру, ранее ОК узнала, какие спортивные клубы были самыми обсуждаемыми в 2019 году, а также составили портрет пользователей с самым большим числом друзей.

#Новости#Общество
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