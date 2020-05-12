Одноклассники выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов

В социальной сети Одноклассники много любителей спорта, для которых регулярно показываются соревнования, собирающие миллионы просмотров в соцсети. В связи с этим ОК часто проводит исследования, связанные со спортом. К примеру, ранее ОК узнала, какие спортивные клубы были самыми обсуждаемыми в 2019 году, а также составили портрет пользователей с самым большим числом друзей.