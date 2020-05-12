Счетная палата прогнозирует кризис на срок не менее года

Сегодня в России максимальный размер пособий по безработице приравнен к МРОТ и составляет 12,1 тыс. рублей. Пособия для безработных с детьми также увеличены на три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Отмечается, что с апреля власти выделили дополнительную поддержку тем семьям, кто имеет право на маткапитал. А это почти два миллиона детей.