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Счетная палата прогнозирует кризис на срок не менее года

12 мая 2020, 09:57
Фото: kremlin.ru
В Счетной палате заявили, что Россия планирует сформировать долгосрочный пакет поддержки бизнеса и населения.

В СП считают, что кризис продлится не менее года, поэтому имеющиеся в стране резервы должны быть распределены рационально, пишет NEWS.ru. При этом опираться на опыт других государств с другой экономикой, пытаться соревноваться с ними, нет смысла.

Сегодня в России максимальный размер пособий по безработице приравнен к МРОТ и составляет 12,1 тыс. рублей. Пособия для безработных с детьми также увеличены на три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Отмечается, что с апреля власти выделили дополнительную поддержку тем семьям, кто имеет право на маткапитал. А это почти два миллиона детей.

Эксперты заявляют, что после окончания режима самоизоляции люди могут опасаться активно ходить по магазинам. Кроме того, власти не исключают нового витка пандемии. Все это может привести к тому, что потребуется внушительная помощь бизнесу.

Кроме того, кризис усугубляет сильнейший обвал нефтяного рынка, который “отрезает” часть значительных поступлений в бюджет.

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