Стало известно, когда в Ростовской области откроют парикмахерские

Так, 15 мая будет дан старт работе ярмарок, в МФЦ снова начнут оказывать услуги по предварительной записи, возобновят плановую медицинскую помощь. На следующей неделе заработают непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты.
Однако запрет останется для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев. Спортом можно будет заниматься на улице, но группами не более двух человек.
Губернатор Василий Голубев уточнил, что снятие ограничений не означает ослабления мер по противодействию распространения инфекции. Он попросил соблюдать рекомендации главного санитарного врача