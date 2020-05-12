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В Рособрнадзоре допустили изменение сроков проведения ЕГЭ на этой неделе

12 мая 2020, 10:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Начальник управления организации и проведения государственной аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил о том, что изменение сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть осуществлено в ближайшую неделю.

Газета «Известия» пишет, что со слов Круглинского, в рамках планирования расписания осуществления ЕГЭ будут приниматься во внимание рекомендации президента России относительно смягченного выхода из режима ограничений.

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