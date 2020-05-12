Власти Ростова обещали решить проблему подтопления двора в Левенцовке

При этом о возможной проблеме с водоотводом дорожные службы заявляли еще в феврале, поскольку территория дома находится ниже уровня дороги. Перепад достигает в некоторых местах до одного метра. Из-за этого внутриквартальный съезд выполнен с уклоном в существующую дворовую территорию. «Проектировщик застройщика должен был разработать проектные решения по водоотведению на данном участке во избежание подтопления данной территории. Однако работы до сих пор не выполнены», — сказано в сообщении городских властей.