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Власти Ростова обещали решить проблему подтопления двора в Левенцовке

12 мая 2020, 14:34
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону пообещали решить проблему подтопления двора одного из домов на улице Еременко из-за новой дороги в жилом районе «Левенцовский», говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, что после ливня в начале мая новая дорога, которую достроили в конце апреля, не прошла испытание стихией. Из-за ливневых дождей 3 и 4 мая она превратилась в бурлящую реку, при этом весь поток воды попадал в один из дворов.

При этом МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города» подтвердили, что дорога была построена с нуля, ее проект прошел государственную экспертизу и соответствует всем стандартам.

По данным администрации города, с застройщиком договорились о проведении необходимых работ по отведению поверхностных вод с дворовой территории.

При этом о возможной проблеме с водоотводом дорожные службы заявляли еще в феврале, поскольку территория дома находится ниже уровня дороги. Перепад достигает в некоторых местах до одного метра. Из-за этого внутриквартальный съезд выполнен с уклоном в существующую дворовую территорию. «Проектировщик застройщика должен был разработать проектные решения по водоотведению на данном участке во избежание подтопления данной территории. Однако работы до сих пор не выполнены», — сказано в сообщении городских властей.

После майского инцидента застройщик принял временные меры, которые предотвратят дальнейшее подтопление двора. При этом он уже начал разработку основного проектного решения по данному вопросу.

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#Новости#Происшествия
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