Александр Ищенко: «Озвученные Президентом меры поддержки — системные решения»

«Обращение Президента, его инициативы решают, на наш взгляд, целый ряд ключевых проблем, которые волнуют и жителей, и основные пострадавшие отрасли хозяйства Ростовской области. Принципиальный вопрос, который мы ставили — это субсидирование процентной ставки для малого, среднего бизнеса, который пострадал в результате введения ограничительных мер. Президентом были обнародованы более масштабные крупные и очень серьезные меры, связанные с введением специальной кредитной программы для поддержки пострадавших отраслей. Прежде всего, в сфере занятости. То, «что предложил Президент, и то, что реализовано в нормативных актах Правительства — это более системные, более инструментально правильные решения», — прокомментировал Ищенко.