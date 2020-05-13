Александр Ищенко: «Озвученные Президентом меры поддержки — системные решения»

В апреле фракция «Единая Россия» направила в Правительство РФ предложения по смягчению последствий ограничительных мер, больше половины из них нашли отражение в принимаемых Президентом мерах поддержки граждан и бизнеса.
«Обращение Президента, его инициативы решают, на наш взгляд, целый ряд ключевых проблем, которые волнуют и жителей, и основные пострадавшие отрасли хозяйства Ростовской области. Принципиальный вопрос, который мы ставили — это субсидирование процентной ставки для малого, среднего бизнеса, который пострадал в результате введения ограничительных мер. Президентом были обнародованы более масштабные крупные и очень серьезные меры, связанные с введением специальной кредитной программы для поддержки пострадавших отраслей. Прежде всего, в сфере занятости. То, «что предложил Президент, и то, что реализовано в нормативных актах Правительства — это более системные, более инструментально правильные решения», — прокомментировал Ищенко.
К этому решению примыкает и обнуление налоговых и страховых платежей за второй квартал текущего года, добавил спикер донского парламента.
«Это более масштабные, более серьезные предложения, которые позволят нивелировать, может быть не полностью, но в значительной степени негативный эффект, который получила экономика Ростовской области и всей нашей страны», — подчеркнул он.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области также отметил, что объявленные Владимиром Путиным меры по поддержке семей с детьми являются комплексными решениями многих проблем россиян. Увеличение пособий на детей, как считает депутат, выверенное решение, которое поддержит семьи с детьми.
В апреле на заседаниях ЗСРО был принят блок решений, касающихся поддержки семей с детьми и других категорий граждан, изменен региональный закон об адресной социальной помощи. Благодаря этому около 20 тысяч жителей региона могут претендовать на получение дополнительных мер государственной поддержки. Депутаты работают над новыми формами адресной помощи для тех, кто в наибольшей степени пострадал от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
«Важно понимать, что Президент слышит людей, слышит регионы, слышит тех, кто работает в отраслях экономики. Очевидно, что учесть абсолютно все предложения невозможно, потому что они, зачастую, взаимоисключающие. Но, я уверен, что решения, принимаемые федеральным Правительством, Президентом страны, региональными властями решают главную проблему поддержки именно тех категорий граждан, именно тех предприятий и организаций, которые в наибольшей степени пострадали из-за введения ограничительных мер. И работа эта будет продолжена», — сказал Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что динамика развития заболеваемости, которая наблюдается в Ростовской области, внушает «очень сдержанный, но все же оптимизм».