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Posted 13 мая 2020, 04:31

Published 13 мая 2020, 04:31

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Фитнес-центры и бани решили пока не открывать в Ростовской области

13 мая 2020, 04:31
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные ограничения, однако это не коснется фитнес-центров и бань, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев обратился к местным жителям и рассказал, что в пятницу будут открыты ярмарки и станет возможно получать услуги в МФЦ. На следующей неделе разрешат работать магазинам с непродовольственными товарами, парикмахерским, салонам красоты.

«Однако запрет сохранится для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев. Спортом можно будет заниматься на открытом воздухе, но в группе не должно быть более двух человек», — сказано в сообщении.

Губернатор попросил местных жителей соблюдать меры профилактики.

Ранее появилась информация, что коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области занят почти на 13%.

#Общество#Коронавирус#Новости
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