«Горячую линию» по вопросам доплат медикам открыли в Ростовской области

«Губернатор Василий Голубев распорядился организовать работу телефонной горячей линии при областном минздраве, чтобы любой позвонивший медик мог получить исчерпывающие разъяснения о положенных ему выплатах», — сказано в сообщении.
Позвонить на «горячую линию» можно с понедельника по четверг и с 09.00 до 18.00 мс и в пятницу с 09.00 до 16.45 мск.
Напомним, федеральные власти выделили работающим с коронавирусом медикам Ростовской области более 300 миллионов рублей, еще свыше 132 миллионов рублей добавили из областного бюджета.