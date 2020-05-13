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«Горячую линию» по вопросам доплат медикам открыли в Ростовской области

13 мая 2020, 15:13
Фото: donland.ru
С 13 мая в Ростовской области начала работать «горячая линия» для медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

«Губернатор Василий Голубев распорядился организовать работу телефонной горячей линии при областном минздраве, чтобы любой позвонивший медик мог получить исчерпывающие разъяснения о положенных ему выплатах», — сказано в сообщении.

Позвонить на «горячую линию» можно с понедельника по четверг и с 09.00 до 18.00 мс и в пятницу с 09.00 до 16.45 мск.

Получить полуженные им выплаты медперсонал Ростовской области должен до конца текущего дня.

Напомним, федеральные власти выделили работающим с коронавирусом медикам Ростовской области более 300 миллионов рублей, еще свыше 132 миллионов рублей добавили из областного бюджета.

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