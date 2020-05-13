Медики Новочеркасска начали получать стимулирующие выплаты

«В Ростовской области реализуются меры поддержки медицинского персонала, контактирующего с потенциальными носителями коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.
Деньги на доплаты медикам поступили из областного бюджета, стимулирующие выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.
Губернатор области Василий Голубев поручил перевести стимулирующие выплаты всем медикам региона до конца дня 13 мая. Личную ответственность за своевременную выплату возложили на глав муниципалитетов.