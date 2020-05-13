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Медики Новочеркасска начали получать стимулирующие выплаты

13 мая 2020, 11:30
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске медицинские работники с 12 мая начали получать стимулирующие выплаты, сообщили в городской администрации.

«В Ростовской области реализуются меры поддержки медицинского персонала, контактирующего с потенциальными носителями коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Деньги на доплаты медикам поступили из областного бюджета, стимулирующие выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.

Губернатор области Василий Голубев поручил перевести стимулирующие выплаты всем медикам региона до конца дня 13 мая. Личную ответственность за своевременную выплату возложили на глав муниципалитетов.

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